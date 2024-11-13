Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH HOCK WONG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH HOCK WONG VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 74/12 Tân Cảng P25 Q.Bình Thạnh TP.HCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế giao diện website, banner quảng cáo, poster, mockup của sản phẩm/dịch vụ công ty
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty trong ngành hàng F&B
Chỉnh sửa video, tạo hiệu ứng cho video.
Chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa ảnh.
Làm việc phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế mới, ứng dụng các kỹ thuật thiết kế mới vào công việc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về thiết kế đồ họa (2D/3D Design), am hiểu về màu sắc, bố cục, typography...
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator, After Effects, ...
Có gu thẩm mỹ và nắm bắt trend
Có laptop cá nhân phục vụ cho việc thiết kế
Có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng rõ ràng, hiệu quả.
Tại CÔNG TY TNHH HOCK WONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội đi nước ngoài công tác và trao đổi kinh nghiệm
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động, trợ cấp ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOCK WONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI