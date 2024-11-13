Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH HOCK WONG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74/12 Tân Cảng P25 Q.Bình Thạnh TP.HCM, Bình Thạnh

Thiết kế giao diện website, banner quảng cáo, poster, mockup của sản phẩm/dịch vụ công ty

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty trong ngành hàng F&B

Chỉnh sửa video, tạo hiệu ứng cho video.

Chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa ảnh.

Làm việc phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế mới, ứng dụng các kỹ thuật thiết kế mới vào công việc.

Có kiến thức về thiết kế đồ họa (2D/3D Design), am hiểu về màu sắc, bố cục, typography...

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator, After Effects, ...

Có gu thẩm mỹ và nắm bắt trend

Có laptop cá nhân phục vụ cho việc thiết kế

Có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng rõ ràng, hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH HOCK WONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội đi nước ngoài công tác và trao đổi kinh nghiệm

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động, trợ cấp ăn trưa

