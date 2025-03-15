Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 36/45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự,....

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên.

Đăng bài trên các kênh tuyển dụng của Tabtab và Group Facebook, LinkedIn,...

Hỗ trợ phỏng vấn ứng viên qua điện thoại, sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn.

Tham gia các công việc liên quan đến xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích và có định hướng theo mảng Nhân sự.

Sinh viên Đại học năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp.

Thái độ cởi mở, ham học hỏi, tỉ mỉ.

Tinh thần nhiệt huyết, thể hiện sự năng động của thế hệ gen Z.

Sử dụng tốt tin học văn phòng và ưu tiên có khả năng viết hoặc biết sử dụng một số phần mềm thiết kế.

Luôn có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những đầu việc được giao.

Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động với nhiều cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức.

Được hướng dẫn và đào tạo công việc thực tế của team Hành chính, C&B và tuyển dụng, phát triển nhân tài, văn hóa doanh nghiệp.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Tham gia vào các hoạt động nội bộ theo chính sách của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Hỗ trợ lương, chi phí điện thoại, vé xe, dấu thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam

