Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35

- 39 Nguyen Xien, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Công việc hành chính
Thực hiện theo dõi chấm công( sử dụng phần mềm chấm vân tay), tổng hợp bảng chấm công hàng tháng, bảng tổng hợp học tập hàng tháng gửi kế toán
Thực hiện công tác tổ chức, hậu cần khi có hội thảo, tập huấn hoặc các sự kiện
Lên lịch họp và các cuộc hẹn, mở zoom cho các cuộc họp, học của công ty
Soạn thảo hợp đồng đầu vào, đầu ra, hợp đồng lao động. Lưu trữ hợp đồng
Lưu trữ hồ sơ công ty, soạn thảo các văn bản hành chính,
Mua Văn phòng phẩm cho kho, văn phòng, giám đốc
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khi có các đoàn kiểm tra
2. Công việc nhân sự
Sắp xếp và lưu giữ hồ sơ nhân viên.
Hợp tác với nhân viên ở nhiều phòng ban khác nhau.
Cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ (ví dụ, thông tin nhân viên mới).
Tuyển dụng nhân sự khi các phòng ban có nhu cầu
Công việc trợ lý
Kết nối, truyền đạt thông tin của Giám đốc, tổng công ty đến các phòng ban.
Lên lịch họp giữa Giám đốc với khách hàng, Nhà cung cấp (nếu phát sinh)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Có khả năng tìm kiếm các thông tin, tư liệu thiết kế phục vụ công việc
Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Biết làm hợp đồng, các điều khoản trong hợp đồng (có người check lại và hỗ trợ)
Có laptop
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Khả năng làm việc độc lập tốt, tinh thần tự giác cao, cầu tiến;
Tư duy logic tốt;

Tại Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn (từ 10-12M), tùy thuộc vào kinh nghiệm
- BHXH, BHYT các chế độ đầy đủ theo quy định
-Tham gia liên hoan, party cuối năm, team building,... cùng công ty
-Thưởng các ngày lễ, Tết, du lịch, sinh nhật
-Làm việc trong môi trường trẻ cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife

Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 39 Phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

