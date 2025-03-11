Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Máy tính Nguyễn Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Hành chính nhân sự

Soạn thảo, đánh máy các Quyết định, văn bản nội bộ hệ thống.

Quản lý, cập nhật và theo dõi biến động tài sản trang thiết bị (cùng Quản lý vận hành).

Thực hiện hỗ trợ một số công việc về hành chính đảm bảo chính xác và nhanh chóng.

Theo dõi, giám sát nhân sự thực hiện đúng nội quy, quy định, quy trình của công ty, công tác vệ sinh... của công ty và báo cáo, đề xuất cho Ban lãnh đạo.

Theo dõi và quản lý việc sử dụng phòng họp và thực hiện công tác chuẩn bị phòng họp cho các cuộc họp của Công ty.

Phối hợp tổ chức các sự kiện của nội bộ công ty cùng với team Công đoàn cơ sở. Tạo dựng văn hóa công ty.

Phụ trách công việc tuyển dụng theo chỉ tiêu, kế hoạch mà Ban lãnh đạo đề ra.

Thực hiện công tác soạn thảo hợp đồng lao động cho nhân sự. Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ nhân sự

Theo dõi lộ trình công việc của nhân sự công ty để có báo cáo và đề xuất kịp thời.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện nội quy, quy định của nhân sự và báo cáo cho Ban lãnh đạo.

Tổng hợp đánh giá nhân sự theo quý, theo năm và báo cáo Ban lãnh đạo.

Kiểm tra, đốc thúc công việc tính lương nhân sự, đảm bảo tính lương xong đúng ngày quy định

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Chịu trách nhiệm 100% về kết quả công việc của mình.

Chấp hành nghiêm chỉnh và tự giác thực hiện các quy định, quy chế của Công ty.

Thực hiện hiệu quả cao các nhiệm vụ được phân công và những yêu cầu của cấp trên.

Báo cáo thường xuyên và định kỳ các vấn đề và nội dung liên quan đến các nhiệm vụ đang thực hiện cho cấp trên.

Chấp hành nghiêm nội quy của Công ty: trang phục gọn gàng, không cười nói to trong khu vực làm việc, không làm việc riêng trong giờ làm việc, thái độ niềm nở, giao tiếp lịch sự khi đón tiếp khách hàng và đồng nghiệp, các thành viên trong bộ phận giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, …

Bảo mật những thông tin về nội bộ và các vấn đề của Công ty.

Tại Công ty TNHH Máy tính Nguyễn Công Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đào tạo các khóa học nâng cao nghiệp vụ của Công ty.

Được trang bị đồng phục và đồ dùng phục vụ cho công việc.

Được hưởng thu nhập xứng đáng với năng lực: Theo quy định, quy chế thu nhập của Công ty.

Có lộ trình thăng tiến phù hợp.

Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Máy tính Nguyễn Công

