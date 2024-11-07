Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Backend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Được đào tạo và tham gia thực tập trong dự án outsourcing với khách hàng Nhật về phát triển các hệ thống nghiệp vụ
Lập trình và kiểm thử chéo kết quả với các lập trình viên khác
Thiết kế
Điều tra kỹ thuật, giải pháp
Lên kế hoạch triển khai, phát triển dự án cùng team và khách hàng
Thực hiện các công việc khác được công ty giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng (OOP), cấu trúc dữ liệu, thuật toán.
Có kinh nghiệm làm việc với Java Core, J2EE.
Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL, các framework phổ biến như Spring, Hibernate.
Tinh thần lắng nghe, rút kinh nghiệm và liên tục học hỏi
Tiếng Anh đọc tài liệu chính xác và chắc chắn
Có kiến thức về kiến trúc Microservices và các bài toán, kỹ thuật liên quan
Có kinh nghiệm làm dự án cá nhân, tham gia các cuộc thi lập trình.
Có tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 hoặc 9h00-18h00 (thời gian làm việc 8 tiếng/ngày, giờ start flex trong khoảng từ 8h00 tới 9h00)
Nghỉ trưa từ 12h00-13h00
Làm việc từ Thứ Hai tới Thứ Sáu hàng tuần.
Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật.
CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn với các ý tưởng đột phá.
Cơ hội được tham gia vào việc xây dựng và thực hành văn hóa công ty.
Học hỏi trực tiếp từ các tiền bối giàu kinh nghiệm và qua các mini academy series độc đáo của Vangle Tek JSC.
Những nhân viên có tiềm năng sẽ được quy hoạch lộ trình phát triển, tạo điều kiện để phát triển thành key member của công ty.
Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Có hỗ trợ chi phí trong thời gian thực tập
Có cơ hội lên chính thức
Có hỗ trợ dấu thực tập.
Môi trường làm việc quốc tế: Cơ hội làm việc và học hỏi trong một môi trường đa văn hóa, trung thực, sáng tạo và trẻ trung.
Cơ hội thăng tiến: Rõ ràng và minh bạch, dựa trên năng lực và kết quả đóng góp cho công ty.
Các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm, văn phòng thoải mái
Coffee & tea break, các clb ngoại khóa,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

