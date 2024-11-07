Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Backend Developer

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 99 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân

Phát triển và duy trì các dịch vụ backend cho dự án, sử dụng Java và Spring Boot.
Thiết kế và triển khai các API RESTful nhằm hỗ trợ các tính năng mới và cải thiện ứng dụng.
Đảm bảo chất lượng mã nguồn, tuân thủ các tiêu chuẩn và phương pháp phát triển phần mềm tốt nhất.
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ phát triển front-end để đảm bảo tích hợp mượt mà giữa các API và dịch vụ backend.
Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng, đảm bảo tính mở rộng, độ tin cậy và bảo mật cao.

Yêu cầu bắt buộc:
Tốt nghiệp các trường cao đẳng/ đại học chuyên ngành CNTT, khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm ..v.v..
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên trong phát triển backend với Java.
Thành thạo Spring Boot và các framework liên quan (Spring MVC, Spring Data, Spring Security).
Am hiểu sâu về các nguyên tắc và mô hình thiết kế Lập trình hướng đối tượng (OOP).
Có kinh nghiệm thiết kế API RESTful.
Thành thạo làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ (như MySQL, PostgreSQL, Oracle DB).
Quen thuộc với các hệ thống quản lý phiên bản, đặc biệt là Git.
Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc.
Tiếng anh cơ bản
Ưu Tiên:
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính hoặc hệ thống thanh toán (sản phẩm Fintech)
Có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc hướng sự kiện (như Kafka).
Hiểu biết về cơ sở dữ liệu NoSQL (như Redis).
Nắm vững các biện pháp bảo mật tốt nhất cho ứng dụng web và di động.
Tiếng anh giao tiếp tốt, trao đổi với khách hàng.

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc: 6 tháng/1 lần.
Quà tặng nhân viên các dịp lễ, Tết, sinh nhật, và các ngày lễ khác.
Được tư vấn về career path và có lộ trình thăng tiến, phát triển và cơ hội làm việc với tập đoàn hằng đầu về viễn thông.
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, thân thiện, được hỗ trợ tối đa trong công việc.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đóng BHXH, BHYT theo quy định.
Hỗ trợ full opition 100% nếu đi công tác nước ngoài (Khu vực ĐNA - EU - Japan - Singapore) (chi phi đi lại, công tác ..v.v.)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 29H, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

