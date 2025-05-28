Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Giá Kho Group
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Công ty TNHH Giá Kho Group

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 47/2/16C Bùi Đình Túy, phường 24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Các công việc khác được quản lý phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bán hàng hoặc kế toán cửa hàng bán lẻ.
- Thành thạo Excel, biết sử dụng phần mềm kế toán (ưu tiên: MISA, KiotViet, v.v.)
- Có thể di chuyển làm việc ngắn ngày tại các cửa hàng của công ty.
- Trung thực, cẩn thận, có tư duy kiểm soát, khả năng phát hiện vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp, giải thích nghiệp vụ tốt để training cho thu ngân.

Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000đ - 12.000.000đ (theo năng lực)
- Phép năm, BHXH theo quy định. Thưởng Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh.
- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, thân thiện, không ngại đổi mới.
- Chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi dành cho nhân viên.
- Các hoạt động nội bộ hấp dẫn: thể thao, lễ Tết, teambuilding...
- Cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng và kiến thức định kỳ hàng tháng.
- Lộ trình phát triển rõ ràng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giá Kho Group

Công ty TNHH Giá Kho Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47/2/16C Bùi Đình Tuý P. 24, Q. Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

