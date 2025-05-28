Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/2/16C Bùi Đình Túy, phường 24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Các công việc khác được quản lý phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bán hàng hoặc kế toán cửa hàng bán lẻ.

- Thành thạo Excel, biết sử dụng phần mềm kế toán (ưu tiên: MISA, KiotViet, v.v.)

- Có thể di chuyển làm việc ngắn ngày tại các cửa hàng của công ty.

- Trung thực, cẩn thận, có tư duy kiểm soát, khả năng phát hiện vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp, giải thích nghiệp vụ tốt để training cho thu ngân.

Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000đ - 12.000.000đ (theo năng lực)

- Phép năm, BHXH theo quy định. Thưởng Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh.

- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, thân thiện, không ngại đổi mới.

- Chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi dành cho nhân viên.

- Các hoạt động nội bộ hấp dẫn: thể thao, lễ Tết, teambuilding...

- Cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng và kiến thức định kỳ hàng tháng.

- Lộ trình phát triển rõ ràng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.