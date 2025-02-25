Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Trần Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn khu vực,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nghe điện thoại đặt hàng, nhận đơn hàng từ khách hàng

- Làm phiếu giao hàng, điều tiết hàng hóa giao cho khách hàng

- Giải quyết các thắc mắc của khách hàng liên quan đến hàng hóa

- Công việc chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn..

- Am hiểu về máy tính để bàn pc, laptop, máy in văn phòng

- ĐC: 33 ngõ 178 thái hà- đống đa - Hà Nội

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có phương tiện đi lại.

- Chịu được áp lực , cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

- Làm việc gắn bó lâu dài,

- Ngoại hình: không yêu cầu

- - Ham mê công việc, biết giải tỏa công việc, Nhanh nhẹn, nhiệt tình,Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

Có tinh thần cầu tiến, vì sự phát triển chung của công ty

- Bảo mật thông tin, và có trách nhiệm trong công việc. - Có sức khỏe tốt.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Trần Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc tại văn phòng , môi trường năng động, hòa đồng.

- Được đào tạo bài bản, hướng dẫn tỉ mỉ.

- Mức lương: 7-11 triệu / tháng.Được Xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc

- Được trang bị thiết bị làm việc: máy tính, bàn ghế làm việc...

- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tết

- Chế độ phụ cấp ăn trưa, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, du lịch hàng năm.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Trần Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin