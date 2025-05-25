Tuyển Kế toán công nợ Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38 Lam Sơn, P.7,, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Quản lý, theo dõi hồ sơ, hợp đồng khách hàng theo từng Dự án;
• Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ phải thu Khách hàng, đảm bảo doanh thu đạt hiệu quả;
• Kiểm tra xuất hóa đơn, hạch toán, theo dõi tiến độ từng Dự án;
• Phân tích doanh thu, chi phí tổng hợp và chi tiết theo chỉ đạo của Kế toán trưởng & theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc báo cáo công nợ định kỳ, báo cáo chi phí liên quan & các báo cáo định kỳ khác nhằm đáp ứng sự hoạch định & phát triển chung của toàn Công ty;
• Thuyết minh số dư các tài khoản liên quan hàng tháng/ quý/ năm. Thực hiện đối chiếu công nợ hàng tháng/ quý/ năm;
• Lưu trữ và quản lý dữ liệu, chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến phần phụ trách đầy đủ, khoa học, dễ tìm, dễ thấy. Đảm bảo về bảo mật thông tin;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Kế toán trưởng, Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Tốt nghiệp Cao đằng, Đại học Kinh tế, Khoa Kinh tế Doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán, Kinh tế đối ngoại.
• Nắm vững và hiểu biết rõ ràng về pháp luật kinh tế, luật kinh tế,…
• Sử dụng thành thạo Excel, Access …, các phần mềm kế toán ứng dụng.

Tại Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc;
Đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ;
Chế độ nghỉ phép theo quy định Nhà nước;
Thưởng các ngày Lễ: (30/4; 01/05; 02/09; 01/01);
Thưởng thâm niên;
Thưởng danh hiệu thi đua hàng năm theo kết quả kinh doanh (tùy chính sách ở từng thời điểm);
Chính sách chăm lo đời sống CBNV: sinh nhật, Trung thu, hiếu hỉ, thai sản, thăm hỏi,..
Thông tin chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen

Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 38 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

