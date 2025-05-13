Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG HTB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà Roman Plaza, tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

o MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Điều phối giao nhận hàng từ kho đến khách hàng

- Công việc chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

- Có thể đi làm ngay.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

- Sử dụng thành thạo Word và Excel

- Làm việc chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, chính xác đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG HTB Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 7-9tr

- Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và các chế độ đãi ngộ khác

- Thưởng tết, tháng lương 13, thưởng các dịp đặc biệt trong năm

- Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG HTB

