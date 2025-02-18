Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á ÂU
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 03 An Phú Đông 25, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Kiểm soát việc xuất – nhập kho hàng ngày.
- Lập chứng từ xuất – nhập kho và kiểm tra các giấy tờ liên quan, nhập chứng từ xuất nhập hàng hóa lên phần mềm.
- Sắp xếp hàng hóa khoa học, thuận tiện cho việc hàng về trước xuất trước.
- Kiểm tra vật tư tồn trong kho, đề xuất mua vật tư bổ sung.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
- Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình, tư duy sáng tạo, vui vẻ, hòa đồng.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan về kế toán
- Thành thạo vi tính văn phòng, ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Misa
- Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên
- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Nhanh nhẹn, trung thực, sức khỏe tốt, tinh thần cầu thị ham học hỏi, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và trách nhiệm cao với công việc.
- Sẵn sàng làm việc tăng ca nếu công ty đang cần gấp, chạy tiến độ dự án.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 08 -11 Triệu ( Thỏa thuận tùy theo tay nghề và kinh nghiệm )
- Thời gian thử việc: 01 tháng
- Công việc ổn định thu nhập tốt, thưởng theo năng lực hàng tháng.
- Các khoản thưởng lễ, tết, thành tích cao, tháng 13 theo chế độ công ty
- Đóng bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN ( Khi làm việc ổn định )
- Thời gian làm việc: 08 tiếng/ngày từ thứ 2- thứ 7 ( 7h30 – 17h00 )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á ÂU
