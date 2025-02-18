Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 An Phú Đông 25, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Kiểm soát việc xuất – nhập kho hàng ngày.

- Lập chứng từ xuất – nhập kho và kiểm tra các giấy tờ liên quan, nhập chứng từ xuất nhập hàng hóa lên phần mềm.

- Sắp xếp hàng hóa khoa học, thuận tiện cho việc hàng về trước xuất trước.

- Kiểm tra vật tư tồn trong kho, đề xuất mua vật tư bổ sung.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

- Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình, tư duy sáng tạo, vui vẻ, hòa đồng.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan về kế toán

- Thành thạo vi tính văn phòng, ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Misa

- Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên

- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, trung thực, sức khỏe tốt, tinh thần cầu thị ham học hỏi, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và trách nhiệm cao với công việc.

- Sẵn sàng làm việc tăng ca nếu công ty đang cần gấp, chạy tiến độ dự án.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 08 -11 Triệu ( Thỏa thuận tùy theo tay nghề và kinh nghiệm )

- Thời gian thử việc: 01 tháng

- Công việc ổn định thu nhập tốt, thưởng theo năng lực hàng tháng.

- Các khoản thưởng lễ, tết, thành tích cao, tháng 13 theo chế độ công ty

- Đóng bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN ( Khi làm việc ổn định )

- Thời gian làm việc: 08 tiếng/ngày từ thứ 2- thứ 7 ( 7h30 – 17h00 )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.