Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP TMDV Fastcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CP TMDV Fastcare
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CP TMDV Fastcare

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên đơn mua hàng
Cân đối lượng tiêu thụ hàng hóa theo định kỳ mỗi tháng của chi nhánh để lên đơn
Check lượng tồn kho chi nhánh, phát sinh tiêu thụ thì đẩy tồn linh kiện về chi nhánh
Luân chuyển hàng hóa giữa các kho chi nhánh và kho chính (Xoay vòng hàng tồn kho)
Rà soát lại hàng hóa trong kho để có phương án xử lý cho từng mặt hàng
Kiểm soát nhập xuất tồn
Báo cáo số liệu theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: ưu tiên Nữ
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán kho
Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác
Trung thực, tỉ mỉ trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CP TMDV Fastcare Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10.000.000 đến 12.000.00
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV Fastcare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 436A/73 đường 3/2, phường 12, quận 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

