Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP TMDV Fastcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên đơn mua hàng

Cân đối lượng tiêu thụ hàng hóa theo định kỳ mỗi tháng của chi nhánh để lên đơn

Check lượng tồn kho chi nhánh, phát sinh tiêu thụ thì đẩy tồn linh kiện về chi nhánh

Luân chuyển hàng hóa giữa các kho chi nhánh và kho chính (Xoay vòng hàng tồn kho)

Rà soát lại hàng hóa trong kho để có phương án xử lý cho từng mặt hàng

Kiểm soát nhập xuất tồn

Báo cáo số liệu theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: ưu tiên Nữ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán kho

Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác

Trung thực, tỉ mỉ trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CP TMDV Fastcare Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10.000.000 đến 12.000.00

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV Fastcare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.