Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, nguyên vật liệu.

Nhập xuất kho, theo dõi số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu khi nhập kho.

Báo cáo tình hình tồn kho, nguyên vật liệu định kỳ.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quản lý kho, nguyên vật liệu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình nhập xuất kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho, kinh nghiệm bán lẻ

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho (nếu có là một lợi thế).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.

Khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 12.000.000 - 17.000.000 theo năng lực

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.