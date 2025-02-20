Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14, đường số 23, KDC Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Theo Dõi Hàng Tồn Kho:

Ghi chép chính xác và theo dõi liên tục số lượng hàng hóa trong kho, bao gồm hàng nhập kho và hàng xuất kho.

Lập Báo Cáo Tồn Kho:

Chuẩn bị các báo cáo tồn kho định kỳ, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hàng hóa, bao gồm số lượng, giá trị và vị trí hàng tồn.

Đánh Giá Giá Trị Tồn Kho:

Tính toán giá trị tồn kho dựa trên chi phí mua hoặc giá trị hiện tại, tuân thủ nguyên tắc kế toán và chính sách của công ty.

Kiểm Kê Hàng Hóa:

Tổ chức và thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc bất ngờ để xác nhận số lượng và tình trạng hàng tồn kho.

Phối Hợp với Bộ Phận Mua Hàng và Bán Hàng:

Làm việc chặt chẽ với bộ phận mua hàng để theo dõi đơn đặt hàng và nhận hàng mới, cũng như bộ phận bán hàng để cập nhật thông tin về hàng đã bán.

Quản Lý Rủi Ro và Lỗ Hổng:

Nhận diện và báo cáo về rủi ro hoặc lỗ hổng trong quản lý kho, như hàng hỏng, lỗi nhập liệu, hoặc nghi vấn về hành vi gian lận.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ Năng Tổ Chức và Quản Lý:

Có khả năng quản lý nhiều loại hàng hóa và theo dõi chính xác thông tin tồn kho.

Chú Ý Đến Chi Tiết:

Kỹ năng ghi chép cẩn thận và chính xác, đặc biệt quan trọng đối với vị trí này.

Kiến Thức Kế Toán:

Hiểu biết về nguyên tắc kế toán và kinh nghiệm với phần mềm kế toán là lợi thế.

Kỹ Năng Giao Tiếp:

Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.

Sử Dụng Công Nghệ:

Thành thạo sử dụng phần mềm quản lý kho và các công cụ IT liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi nhiều kinh nghiệm về công việc, giao tiếp với khách hàng.

Tìm hiểu thêm về các mặt hàng sản phẩm trái cây nhập khẩu.

Được dùng thử trái cây nhập khẩu tại công ty.

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, năng động

Có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài

Được giảm giá khi mua các mặt hàng sản phẩm tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

