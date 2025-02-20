Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

Kế toán kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14, đường số 23, KDC Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Theo Dõi Hàng Tồn Kho:
Ghi chép chính xác và theo dõi liên tục số lượng hàng hóa trong kho, bao gồm hàng nhập kho và hàng xuất kho.
Lập Báo Cáo Tồn Kho:
Chuẩn bị các báo cáo tồn kho định kỳ, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hàng hóa, bao gồm số lượng, giá trị và vị trí hàng tồn.
Đánh Giá Giá Trị Tồn Kho:
Tính toán giá trị tồn kho dựa trên chi phí mua hoặc giá trị hiện tại, tuân thủ nguyên tắc kế toán và chính sách của công ty.
Kiểm Kê Hàng Hóa:
Tổ chức và thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc bất ngờ để xác nhận số lượng và tình trạng hàng tồn kho.
Phối Hợp với Bộ Phận Mua Hàng và Bán Hàng:
Làm việc chặt chẽ với bộ phận mua hàng để theo dõi đơn đặt hàng và nhận hàng mới, cũng như bộ phận bán hàng để cập nhật thông tin về hàng đã bán.
Quản Lý Rủi Ro và Lỗ Hổng:
Nhận diện và báo cáo về rủi ro hoặc lỗ hổng trong quản lý kho, như hàng hỏng, lỗi nhập liệu, hoặc nghi vấn về hành vi gian lận.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ Năng Tổ Chức và Quản Lý:
Có khả năng quản lý nhiều loại hàng hóa và theo dõi chính xác thông tin tồn kho.
Chú Ý Đến Chi Tiết:
Kỹ năng ghi chép cẩn thận và chính xác, đặc biệt quan trọng đối với vị trí này.
Kiến Thức Kế Toán:
Hiểu biết về nguyên tắc kế toán và kinh nghiệm với phần mềm kế toán là lợi thế.
Kỹ Năng Giao Tiếp:
Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.
Sử Dụng Công Nghệ:
Thành thạo sử dụng phần mềm quản lý kho và các công cụ IT liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi nhiều kinh nghiệm về công việc, giao tiếp với khách hàng.
Tìm hiểu thêm về các mặt hàng sản phẩm trái cây nhập khẩu.
Được dùng thử trái cây nhập khẩu tại công ty.
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, năng động
Có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài
Được giảm giá khi mua các mặt hàng sản phẩm tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 Đường số 23, KDC Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-kho-thu-nhap-8-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job311247
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Hoàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Hoàn
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kohnan Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TMSX Hải Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TMSX Hải Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty CP Tin học Lạc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty CP Tin học Lạc Việt
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MARKETING IBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MARKETING IBC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP TMDV Fastcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CP TMDV Fastcare
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA HƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH RECHIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty CP Tin học Lạc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP Tin học Lạc Việt
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN PARSLEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PARSLEY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm