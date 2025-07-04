Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN

Kế toán kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 127 Lê Văn chí, linh trung, thủ đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi xuất – nhập – tồn kho hàng ngày, cập nhật chính xác vào phần mềm hoặc sổ sách kế toán.
Theo dõi xuất – nhập – tồn kho
Kiểm tra và đối chiếu các chứng từ nhập, xuất kho với thực tế.
các chứng từ nhập, xuất
Phối hợp với thủ kho để kiểm kê định kỳ (thường là hàng tháng, quý) và đột xuất khi cần.
kiểm kê định kỳ
Lưu trữ, quản lý và bảo mật chứng từ kế toán kho đầy đủ, khoa học.
bảo mật chứng từ kế toán kho
Làm báo cáo xuất – nhập – tồn, báo cáo kiểm kê, báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
xuất – nhập – tồn
Phối hợp với các bộ phận (mua hàng, sản xuất, bán hàng) để đảm bảo thông tin hàng hóa thống nhất và kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Sử dụng tốt Excel và phần mềm kế toán (Misa, )
Kỹ năng phối hợp và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-10 Triệu + bao cơm trưa
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN, sinh nhật, nghỉ lễ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 295 Đ. Liên Phường, Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 700000

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-kho-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job361742
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA HƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH RECHIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty CP Tin học Lạc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP Tin học Lạc Việt
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN PARSLEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PARSLEY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần TTMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần TTMI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho IWISU CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu IWISU CORP
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Baris Arch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Baris Arch
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH TM Trung Minh Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH TM Trung Minh Thành
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BEELUBE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BEELUBE VIỆT NAM
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH MỘC F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MỘC F&B
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH MỘC F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MỘC F&B
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm