Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 127 Lê Văn chí, linh trung, thủ đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi xuất – nhập – tồn kho hàng ngày, cập nhật chính xác vào phần mềm hoặc sổ sách kế toán.

Kiểm tra và đối chiếu các chứng từ nhập, xuất kho với thực tế.

Phối hợp với thủ kho để kiểm kê định kỳ (thường là hàng tháng, quý) và đột xuất khi cần.

Lưu trữ, quản lý và bảo mật chứng từ kế toán kho đầy đủ, khoa học.

Làm báo cáo xuất – nhập – tồn, báo cáo kiểm kê, báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận (mua hàng, sản xuất, bán hàng) để đảm bảo thông tin hàng hóa thống nhất và kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Sử dụng tốt Excel và phần mềm kế toán (Misa, )

Kỹ năng phối hợp và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-10 Triệu + bao cơm trưa

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN, sinh nhật, nghỉ lễ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM UNICORN

