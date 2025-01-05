Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
- Hồ Chí Minh: 5A
- 5B Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Kiểm soát quy trình xuất nhập – xuất – tồn kho, nhận diện rủi ro, phát hiện và điều chỉnh, hoàn thiện những quy định, chính sách về nhập - xuất hàng phù hợp với quy định của công ty
Kiểm soát hàng nhập nhẩu về kho, xuất hàng, luân chuyển hàng cho hệ thống Cửa hàng
Xuất, điều chuyển hàng làm, hàng thử, hàng bán cho hệ thống Cửa hàng
Kiểm kê kho văn phòng và các kho trong hệ thống Cửa hàng
Lên đơn đề xuất đặt hàng nhập khẩu, hàng trong nước, in ấn để phục vụ kế hoạch kinh doanh
Làm hợp đồng, thanh lý hợp đồng kênh đại lý
Thực hiện in ấn, xuất hàng cho các chương trình hợp tác MKT
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ một cách khoa học, đảm bảo
Lập các báo cáo liên quan đến xuất nhập tồn hàng hóa tại kho văn phòng và kho hệ thống Cửa hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán kho trong doanh nghiệp;
Sinh từ 1994 - 2000
Nhanh nhẹn, chịu khó, giao tiếp tốt;
Có thể chịu được áp lực trong công việc;
Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì
Quà tặng các ngày lễ tết, sinh nhật công ty, sinh nhật bản thân (Mỹ phẩm của công ty)
Review lương 1 năm 1 lần;
Môi trường làm việc thoài mái, vui vẻ, năng động;
Làm việc tại văn phòng, địa chỉ: 5a - 5b Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI