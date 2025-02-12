Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Theo dõi hoạt động, kiểm tra, phân tích những dữ liệu tài chính và đưa ra các giải pháp để giảm thiểu rủi ro cho công ty.

Phân tích chi phí và đưa ra các giải pháp để giảm thiểu, tiết kiệm ngân sách, hạn chế thiếu hụt giúp quản lý hiệu quả.

Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất.

Xuất hóa đơn VAT

Những công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 30 tuổi

Có 3 kinh nghiệm 3 năm về Kế toán Thuế

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán hoặc có các chứng chỉ nghiệp vụ liên quan

Thời gian làm việc: Từ T2-T7 sáng từ 8h00 đến 12h00 – Chiều từ: 13h30 – 18h00; nghỉ Chủ nhật.

Trung thực, chịu khó, tự giác cao trong công việc, gắn bó Cty lâu dài

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11 - 13 triệu tùy theo năng lực, kinh nghiệm.

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13

Tham gia đầy đủ BHYT,BHXH sau 2 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin