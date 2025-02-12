Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 36 ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Theo dõi hoạt động, kiểm tra, phân tích những dữ liệu tài chính và đưa ra các giải pháp để giảm thiểu rủi ro cho công ty.
Phân tích chi phí và đưa ra các giải pháp để giảm thiểu, tiết kiệm ngân sách, hạn chế thiếu hụt giúp quản lý hiệu quả.
Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất.
Xuất hóa đơn VAT
Những công việc khác theo yêu cầu của BLĐ
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 30 tuổi
Có 3 kinh nghiệm 3 năm về Kế toán Thuế
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán hoặc có các chứng chỉ nghiệp vụ liên quan
Thời gian làm việc: Từ T2-T7 sáng từ 8h00 đến 12h00 – Chiều từ: 13h30 – 18h00; nghỉ Chủ nhật.
Trung thực, chịu khó, tự giác cao trong công việc, gắn bó Cty lâu dài
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 11 - 13 triệu tùy theo năng lực, kinh nghiệm.
Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13
Tham gia đầy đủ BHYT,BHXH sau 2 tháng thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
