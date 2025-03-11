Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Thanh Hà , Cienco 5,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Chủ yếu làm hồ sơ kế toán cho dự án (mỗi năm khoảng 2-4 dự án).
Xử lý các nghiệp vụ kế toán cơ bản;
Làm việc độc lập, không có đồng nghiệp kế toán khác ngồi cùng văn phòng
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm dưới 1 năm trong lĩnh vực kế toán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM
