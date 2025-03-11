Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thanh Hà , Cienco 5,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Chủ yếu làm hồ sơ kế toán cho dự án (mỗi năm khoảng 2-4 dự án).

Xử lý các nghiệp vụ kế toán cơ bản;

Làm việc độc lập, không có đồng nghiệp kế toán khác ngồi cùng văn phòng

Kinh nghiệm dưới 1 năm trong lĩnh vực kế toán.

Chấp nhận ứng viên mới ra trường.

Thành thạo sử dụng word,excel

Ưu tiên người lớn tuổi.

Có trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH theo quy định pháp luật

