Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUA HẠ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 BT3 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ chủ yếu các khoản cho phát sinh hàng ngày.

Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ trên phần mềm. Biết sử dụng phần mềm kế toán AMIS là một lợi thế.

Theo dõi tồn kho của sản phẩm trên các sàn TMĐT của Công ty. Đối soát hàng hoàn, tiền về ví của các sàn TMĐT, phí.

Tính lương NV bán hàng tại NPP.

Kiểm tra tổng hợp báo cáo bán hàng, nhập xuất tồn tại các NPP.

Theo dõi và kiểm tra công nợ kênh bán hàng MT.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi dưới 30, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

- Biết sử dụng các hàm excel nâng cao thông dụng.

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

- Trung thực, siêng năng, tháo vát, chủ động trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUA HẠ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 9-12tr/tháng, thỏa thuận theo năng lực làm việc;

- Phụ cấp tiền cơm trưa;

- Chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT.....);

- Thưởng dịp lễ hằng năm, Thưởng Tết… mừng sinh nhật, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau…

