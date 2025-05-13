Tuyển Kế toán nội bộ Cong ty TNHH VBP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hapro Building, 11B Cát Lin, Đống Đa, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc của một nhân viên Kế toán nội bộ, bao gồm:

+ Tập hợp và chuẩn bị chứng từ kế toán

+ Thực hiện xuất hóa đơn GTGT hàng ngày

+ Trực tiếp định khoản, hạch toán, đối chiếu số liệu giữa phần mềm và chứng từ, quản lý theo dõi dòng tiền luân

+ Tính và thực hiện kê khai thuế (thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN)

+ Thực hiện Lập Báo cáo tài chính

+ Theo dõi công nợ phải thu từ khách hàng và soạn thảo Hợp đồng, đề nghị thanh toán gửi khách hàng

+ Theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp và đối tác, soạn thảo hợp động và thực hiện lệnh thanh toán

+ Tổ chức lưu trữ dữ liệu, chứng từ, sổ sách theo luật định;

+ Nghiên cứu, đề xuất cải tiến phương pháp hạch toán phù hợp với tính hình kinh doanh thức tế của công ty

+ Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc và Kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

- Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Senior Staff Kế toán

- Tiếng Anh cơ bản (có thể viết và đọc hiểu mail bằng tiếng anh)

- Tư duy logic, ham học hỏi

- Tác phong nhanh nhẹn, thái độ lịch sự

Tại Cong ty TNHH VBP Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, nơi con người luôn được coi là yếu tố trung tâm.

- Được Kế toán trưởng trực tiếp hướng dẫn công việc, đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng xử lý công việc.

- Tăng kiến thức và kinh nghiệm về kế toán và thuế

- Được tiếp xúc với những người quản lý doanh nghiệp Nhật Bản, giúp bạn có tầm nhìn bao quát về hoạt động của một doanh nghiệp.

- Trang bị kiến thức vững vàng về quản trị doanh nghiệp (Kế toán, thuế, kinh tế, pháp luật, nhân sự...) tại Việt Nam. Đặc biệt làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản có ý thức tuân thủ cao giúp bạn tiếp cận được nhiều vấn đề cũng như học cách giải quyết đúng quy định và theo đúng bản chất của vấn đề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH VBP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin