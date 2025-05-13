Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn C24 - 17, Khu Đô Thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng, theo dõi đôn đốc công nợ phải thu đúng thời hạn thanh toán theo hợp đồng. Theo dõi khoản công nợ xấu, nợ quá hạn báo cáo ban lãnh đạo.

Theo dõi và quản lý, lưu trữ hợp đồng bán hàng, chính sách giá, chương trình khuyến mại, chính sách thưởng bán hàng kênh phụ trách

Lập phiếu xuất kho kiêm phiếu bán hàng, xuất hóa đơn

Theo dõi hàng bán trả lại của Khách hàng

Kiểm tra, rà soát xác nhận doanh số, KPI tính lương, thưởng cho KD

Viết hoá đơn GTGT bán ra cho KH

Kết chuyển chứng từ hợp lệ từ PM Nội Bộ sang PM Thuế

Lưu trữ chứng từ đầy đủ, khoa học

Tốt nghiệp Đại học ưu tiên các chuyên ngành kế toán,kiểm toán, tài chính, ngân hàng.

Có kiến thức nghiệp vụ kế toán (bắt buộc)

Có kinh nghiệm it nhất 02 năm làm việc cho phòng kế toán

Sử dụng thông thạo các phần mềm kế toán phổ dụng tại Việt Nam

Thành thạo MS Office, đặc biệt MS Excel

Cẩn thận trong công việc

Quản lý tốt thời gian làm việc

Chịu được áp lực công việc

Giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Đáp ứng bài kiểm tra chuyên môn khi tuyển dụng.

Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 triệu đồng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Tham gia các hoạt động của Công ty như: Team Building, Du lịch hàng năm.

Lương tháng thứ 13, Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật,mua hàng của công ty với giá ưu đãi

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits

