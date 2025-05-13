Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits
- Hà Nội: Căn C24
- 17, Khu Đô Thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng, theo dõi đôn đốc công nợ phải thu đúng thời hạn thanh toán theo hợp đồng. Theo dõi khoản công nợ xấu, nợ quá hạn báo cáo ban lãnh đạo.
Theo dõi và quản lý, lưu trữ hợp đồng bán hàng, chính sách giá, chương trình khuyến mại, chính sách thưởng bán hàng kênh phụ trách
Lập phiếu xuất kho kiêm phiếu bán hàng, xuất hóa đơn
Theo dõi hàng bán trả lại của Khách hàng
Kiểm tra, rà soát xác nhận doanh số, KPI tính lương, thưởng cho KD
Viết hoá đơn GTGT bán ra cho KH
Kết chuyển chứng từ hợp lệ từ PM Nội Bộ sang PM Thuế
Lưu trữ chứng từ đầy đủ, khoa học
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức nghiệp vụ kế toán (bắt buộc)
Có kinh nghiệm it nhất 02 năm làm việc cho phòng kế toán
Sử dụng thông thạo các phần mềm kế toán phổ dụng tại Việt Nam
Thành thạo MS Office, đặc biệt MS Excel
Cẩn thận trong công việc
Quản lý tốt thời gian làm việc
Chịu được áp lực công việc
Giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Đáp ứng bài kiểm tra chuyên môn khi tuyển dụng.
Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.
Tham gia các hoạt động của Công ty như: Team Building, Du lịch hàng năm.
Lương tháng thứ 13, Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật,mua hàng của công ty với giá ưu đãi
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
