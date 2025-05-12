Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Delivery K Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Delivery K Vietnam
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công Ty TNHH Delivery K Vietnam

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Delivery K Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ sách
• Xuất hoá đơn, kiểm tra hoá đơn, chứng từ kế toán
• Xử lý bảo hiểm, lương, thuế TNCN cho nhân viên
• Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập và kiểm soát thông tin, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
• Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán
• Hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu khi đến kỳ kiểm toán hằng năm
• Tham gia phối hợp kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, hàng tồn kho
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h-17h30, Thứ 7: 8h-12h
Thời gian làm việc
Địa chỉ làm việc: Tầng 26, Toà nhà Tasco Building HH2-2, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ làm việc
Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính
• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Delivery K Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Delivery K Vietnam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Delivery K Vietnam

Công Ty TNHH Delivery K Vietnam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

