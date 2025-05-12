Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Delivery K Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ sách

• Xuất hoá đơn, kiểm tra hoá đơn, chứng từ kế toán

• Xử lý bảo hiểm, lương, thuế TNCN cho nhân viên

• Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập và kiểm soát thông tin, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

• Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán

• Hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu khi đến kỳ kiểm toán hằng năm

• Tham gia phối hợp kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, hàng tồn kho

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h-17h30, Thứ 7: 8h-12h

Thời gian làm việc

Địa chỉ làm việc: Tầng 26, Toà nhà Tasco Building HH2-2, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ làm việc

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Delivery K Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Delivery K Vietnam

