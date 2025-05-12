Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Delivery K Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Delivery K Vietnam
- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
• Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ sách
• Xuất hoá đơn, kiểm tra hoá đơn, chứng từ kế toán
• Xử lý bảo hiểm, lương, thuế TNCN cho nhân viên
• Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập và kiểm soát thông tin, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
• Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán
• Hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu khi đến kỳ kiểm toán hằng năm
• Tham gia phối hợp kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, hàng tồn kho
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc
Địa chỉ làm việc: Tầng 26, Toà nhà Tasco Building HH2-2, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ làm việc
Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính
• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH Delivery K Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Delivery K Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
