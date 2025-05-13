Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Đầu tư XD Hạ tầng Đông Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi, cập nhật và sử lý công nợ thu chi của nhà cung cấp, khách hàng.

Lập báo cáo, biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả đến BLĐ theo định kỳ.

Kiểm tra, rà soát thu thập hóa đơn chứng từ thanh toán của các tổ đội, nhà cung cấp, thầu phụ, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, tổ đội, thầu phụ theo quy định kỳ công nợ phải thu, phải trả.

Cập nhật, theo dõi các dự trù sản xuất, phiếu yêu cầu, thanh toán hoàn ứng do Ban điều hành các

công trường gửi về phát sinh hàng ngày.

Hàng ngày cập nhật, theo dõi nhập xuất vật tư, máy móc thiết bị, theo dõi giờ máy do công trường gửi về. Cuối kỳ kiểm kê đối chiếu với BĐH công trường và báo cáo đến BLĐ.

Cập nhật, kiểm tra, rà soát, hạch toán hóa đơn GTGT và lên bảng kê hóa đơn chuyển sang kế toán thuế thực hiện kê khai thuế theo định kỳ.

Giao dịch với Ngân hàng

Chấm công, tính lương, thực hiện chế độ chính sách, phúc lợi cho CBCNV theo quy định Công ty

Thực hiện, giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, BHYT.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đằng/ đại học chuyên nghành kế toán

Giới tính : Nam/nữ

Độ tuổi: Từ 23-40 tuổi

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

Tại Công ty CP Đầu tư XD Hạ tầng Đông Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 đ -12.000.000đ tùy theo năng lực

Xét tăng lương định kỳ hàng năm, đóng BHXH theo quy định của nhà nước

Nghỉ lễ nghỉ, nghỉ tết theo quy địn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư XD Hạ tầng Đông Nam

