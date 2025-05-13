Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Đầu tư XD Hạ tầng Đông Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty CP Đầu tư XD Hạ tầng Đông Nam
- Hà Nội: Tòa nhà C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Theo dõi, cập nhật và sử lý công nợ thu chi của nhà cung cấp, khách hàng.
Lập báo cáo, biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả đến BLĐ theo định kỳ.
Kiểm tra, rà soát thu thập hóa đơn chứng từ thanh toán của các tổ đội, nhà cung cấp, thầu phụ, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, tổ đội, thầu phụ theo quy định kỳ công nợ phải thu, phải trả.
Cập nhật, theo dõi các dự trù sản xuất, phiếu yêu cầu, thanh toán hoàn ứng do Ban điều hành các
công trường gửi về phát sinh hàng ngày.
Hàng ngày cập nhật, theo dõi nhập xuất vật tư, máy móc thiết bị, theo dõi giờ máy do công trường gửi về. Cuối kỳ kiểm kê đối chiếu với BĐH công trường và báo cáo đến BLĐ.
Cập nhật, kiểm tra, rà soát, hạch toán hóa đơn GTGT và lên bảng kê hóa đơn chuyển sang kế toán thuế thực hiện kê khai thuế theo định kỳ.
Giao dịch với Ngân hàng
Chấm công, tính lương, thực hiện chế độ chính sách, phúc lợi cho CBCNV theo quy định Công ty
Thực hiện, giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, BHYT.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nam/nữ
Độ tuổi: Từ 23-40 tuổi
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng
Tại Công ty CP Đầu tư XD Hạ tầng Đông Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương định kỳ hàng năm, đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Nghỉ lễ nghỉ, nghỉ tết theo quy địn
