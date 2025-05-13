Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH EMKAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại HỘ KINH DOANH EMKAR
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Mô tả công việc
Quản lý Doanh thu, chi phí, hàng hóa ... hàng ngày, hàng tháng
Phân tích các báo cáo để đưa ra các góp ý quyết định ngay cho cấp trên
Mua hàng: Hàng hóa, vật tư
Các việc bổ trợ cho hoạt động chung
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có năng lực kế toán TỐT
Trung thực ( không phù hợp người nói dối, lý do)
Trách nhiệm ( đến cuối cùng công việc, không đổ lỗi)
Chủ động: luôn tìm ra vấn đề tìm phương án xử lý, không phù hợp người thụ động
Tại HỘ KINH DOANH EMKAR Thì Được Hưởng Những Gì
Được giao việc + giao quyền quyết định
Được đào tạo nhiều kỹ năng thực tế
Môi trường làm việc : VĂN HÓA, không toxic
Hỗ trợ và thưởng Lễ : 30/4, 2/9
Tết : Quà + Lương tháng 13
Các hoạt động teamworks : Liên hoan, teambuilding, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH EMKAR
