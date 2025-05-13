Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH EMKAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Mô tả công việc

Quản lý Doanh thu, chi phí, hàng hóa ... hàng ngày, hàng tháng

Phân tích các báo cáo để đưa ra các góp ý quyết định ngay cho cấp trên

Mua hàng: Hàng hóa, vật tư

Các việc bổ trợ cho hoạt động chung

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có năng lực kế toán TỐT

Trung thực ( không phù hợp người nói dối, lý do)

Trách nhiệm ( đến cuối cùng công việc, không đổ lỗi)

Chủ động: luôn tìm ra vấn đề tìm phương án xử lý, không phù hợp người thụ động

Tại HỘ KINH DOANH EMKAR Thì Được Hưởng Những Gì

Được giao việc + giao quyền quyết định

Được đào tạo nhiều kỹ năng thực tế

Môi trường làm việc : VĂN HÓA, không toxic

Hỗ trợ và thưởng Lễ : 30/4, 2/9

Tết : Quà + Lương tháng 13

Các hoạt động teamworks : Liên hoan, teambuilding, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH EMKAR

