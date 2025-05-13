Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Toà N03 - T03, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật, hạch toán các chi phí thường xuyên, chi phí phát sinh lên phần mềm đầy đủ, chính xác;

Làm việc với nhà cung cấp về Công nợ phải trả, lập kế hoạch thanh toán; lập báo cáo công nợ phải trả

Làm việc với khách hàng về công nợ phải thu, lập kế hoạch thu hồi công nợ; lập báo cáo công nợ phải thu

Lập UNC thanh toán cho nhà cung cấp

Thanh quyết toán chi phí…

Hỗ trợ các hồ sơ thanh quyết toán thuế, báo cáo doanh thu hàng tháng…

Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Tài chính - Kế toán...chuyên ngành Chuyên ngành Tài chính - Kế toán

Thành thạo các phần mềm kế toán và hạch toán lên phần mềm

Có Kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty lĩnh vực Y tế/Chăm sóc

Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 08- 10 triệu

Ăn trưa tại công ty (cơm văn phòng)

Phép năm 12 ngày;

BHXH ngay sau khi hết thử việc;

Được thưởng + nghỉ các ngày lễ;

Quà cho con ngày 1/6, tết trung thu;

Du xuân, nghỉ mát hàng năm

Thời gian làm 8h-17h00 từ Thứ 2 đến T7, nghỉ Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

