Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Y Tế VIETANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Y Tế VIETANH
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Theo dõi và quản lý mọi giao dịch tài chính hàng ngày của doanh nghiệp.
Phối hợp cùng kế toán thuế làm báo cáo tài chính và báo cáo lợi nhuận.
Theo dõi chi phí sản xuất, chi phí vận hành hàng tháng
Làm các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Các yêu cầu khác của ban giám đốc
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể nhận việc luôn
Độ tuổi từ 22 – 30 tuổi (Ưu tiên ứng viên Nữ)
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán trở lên
Có tính cách trung thực cẩn thận
Gắn bó lâu dài với công ty
Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng word, excel
Kỹ năng phân tích, kiểm soát, quản lý, tổ chức công việc
Tại Công ty TNHH Y Tế VIETANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 4.000.000 – 6.000.000 VND (tuỳ năng lực và kinh nghiệm)
Phúc lợi: Nghỉ phép, thưởng tết, du lịch hằng năm.
Môi trường: Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và có cơ hội phát triển.
Được thưởng thêm khi làm tốt
Xét duyệt tăng lương 1 năm một lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Y Tế VIETANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
