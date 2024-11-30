Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Y Tế VIETANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Theo dõi và quản lý mọi giao dịch tài chính hàng ngày của doanh nghiệp.

Phối hợp cùng kế toán thuế làm báo cáo tài chính và báo cáo lợi nhuận.

Theo dõi chi phí sản xuất, chi phí vận hành hàng tháng

Làm các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Các yêu cầu khác của ban giám đốc

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể nhận việc luôn

Độ tuổi từ 22 – 30 tuổi (Ưu tiên ứng viên Nữ)

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán trở lên

Có tính cách trung thực cẩn thận

Gắn bó lâu dài với công ty

Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng word, excel

Kỹ năng phân tích, kiểm soát, quản lý, tổ chức công việc

Tại Công ty TNHH Y Tế VIETANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 4.000.000 – 6.000.000 VND (tuỳ năng lực và kinh nghiệm)

Phúc lợi: Nghỉ phép, thưởng tết, du lịch hằng năm.

Môi trường: Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và có cơ hội phát triển.

Được thưởng thêm khi làm tốt

Xét duyệt tăng lương 1 năm một lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Y Tế VIETANH

