Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Y Tế VIETANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Công ty TNHH Y Tế VIETANH
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH Y Tế VIETANH

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Y Tế VIETANH

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Theo dõi và quản lý mọi giao dịch tài chính hàng ngày của doanh nghiệp.
Phối hợp cùng kế toán thuế làm báo cáo tài chính và báo cáo lợi nhuận.
Theo dõi chi phí sản xuất, chi phí vận hành hàng tháng
Làm các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Các yêu cầu khác của ban giám đốc

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể nhận việc luôn
Độ tuổi từ 22 – 30 tuổi (Ưu tiên ứng viên Nữ)
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán trở lên
Có tính cách trung thực cẩn thận
Gắn bó lâu dài với công ty
Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng word, excel
Kỹ năng phân tích, kiểm soát, quản lý, tổ chức công việc

Tại Công ty TNHH Y Tế VIETANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 4.000.000 – 6.000.000 VND (tuỳ năng lực và kinh nghiệm)
Phúc lợi: Nghỉ phép, thưởng tết, du lịch hằng năm.
Môi trường: Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và có cơ hội phát triển.
Được thưởng thêm khi làm tốt
Xét duyệt tăng lương 1 năm một lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Y Tế VIETANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Y Tế VIETANH

Công ty TNHH Y Tế VIETANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 204 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

