Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH In Trần Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH In Trần Gia
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 464 Phạm Văn Sáng, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn,Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Theo dõi thu, chi
Làm phiếu xuất nhập hàng
Theo dõi đơn hàng xuất đi của công ty theo từng tháng, hàng quý, hàng năm.
Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp
Làm việc với cơ quan thuế, BHXH, ngân hàng
Tính lương, thưởng cho nhân viên trong công ty
Quản lý và đặt mua văn phòng phẩm, các đồ dùng trong công ty.
Tuyển dụng nhân sự khi có yêu cầu
Một số công việc liên quan khác.
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 1-2 năm
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành kế toán
Siêng năng, trách nhiệm với công việc
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành kế toán
Siêng năng, trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH In Trần Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: 7.000.000đ + phụ cấp
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In Trần Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI