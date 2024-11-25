Tuyển Kế toán nội bộ Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Khả Trạc, p.Mai Dịch, q.Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc theo dõi khối lượng công việc các phòng ban công ty.

Phân loại, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán.

Theo dõi công nợ với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Hỗ trợ công tác thuế và các báo cáo liên quan đến cơ quan thuế.

Những Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm ở vị trí kế toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ .

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.

Thành thạo phần mềm kế toán ( Misa, Amis, ...).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và năng động.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Laptop Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Cung cấp thiết bị làm việc

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Laptop Đức Tâm

