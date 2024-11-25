Tuyển Kế toán nội bộ Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Laptop Đức Tâm
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Khả Trạc, p.Mai Dịch, q.Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Thực hiện các công việc theo dõi khối lượng công việc các phòng ban công ty.
Phân loại, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán.
Theo dõi công nợ với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ công tác thuế và các báo cáo liên quan đến cơ quan thuế.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0-1 năm ở vị trí kế toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ .
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.
Thành thạo phần mềm kế toán ( Misa, Amis, ...).
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và năng động.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tại Laptop Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Cung cấp thiết bị làm việc
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Laptop Đức Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
