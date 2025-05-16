Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 334 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Thực hiện hạch toán đầy đủ các giao dịch phát sinh bán hàng trong kì trên hệ thống phần mềm kế toán MISA AMIS online;

- Lưu trữ và hoàn thiện chứng từ đầy đủ chữ ký;

- Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng từng ngày và đốc thúc Phòng Kinh Doanh thu hồi nợ;

- Theo dõi chi tiết công nợ của nhà cung cấp và lên kế hoạch thanh toán nợ cho nhà cung cấp đúng hạn;

- Thực hiện biên bản xác nhận số liệu phát sinh trong kỳ kế toán đối với các nhà cung cấp;

- Hỗ trợ Kế toán Thuế thực hiện các công việc có liên quan;

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm vị trí Kế toán công nợ/kế toán thanh toán tối thiểu 01 năm;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc;

- Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7,5 – 9 triệu đồng/ tháng tùy theo kinh nghiệm và năng lực;

- Làm việc từ thứ 2 tới chiều thứ 6; nghỉ T7 và CN

- Nhân viên chính thức mỗi tháng có 01 ngày nghỉ phép (được phép cộng dồn, sang năm tiếp theo), tháng sinh nhật được cộng thêm 01 ngày nghỉ phép

- Các nhân viên nữ được 03 ngày về sớm 30-45 phút/ngày vào các ngày Redmoon (đến tháng).

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, thưởng lễ, tết, thưởng hoàn thành nhiệm vụ, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm, quà 08/03, 20/10, Tết Trung Thu...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ,thân thiện

- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF

