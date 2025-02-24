Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Máy Chủ Mạng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Agrex Building, 58 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Tiếp nhận Đơn Mua Hàng và Hợp đồng Mua Hàng.

2. Quản lý toàn bộ Chứng từ Đầu vào của Quy trình mua hàng.

3. Hoàn thành mọi thủ tục nhập kho hàng hóa, nhập liệu vào PHẦN MỀM KIOTVIET và kiểm soát chứng từ hóa đơn .

4. Thực hiện mọi thủ tục thanh toán khi mua hàng, thanh toán trong nước và Quốc tế. ( sẽ được hướng dẫn )

5. Xuất hóa đơn bán hàng

6. Tổng hợp hóa đơn đầu ra và hóa đơn vào

7. Quản lý Công nợ Nhà cung cấp

TRÁCH NHIỆM

1. Đảm bảo việc Mua hàng liên tục, đúng thời hạn

2. Đảm bảo tính hợp lý và hợp pháp của toàn bộ chứng từ Mua hàng

3. Báo cáo kết quả đúng thời hạn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nữ, tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng /trung cấp chuyên ngành Tài chính - Kế toán

2. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm Kế toán nội bộ

3. Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản các tài liệu liên quan đến hợp đồng và bộ chứng từ xuất nhập khẩu;

4. Sử dụng thành thạo phần mềm kiotviet

5. Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực - Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt - Trung thực.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Máy Chủ Mạng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8 – 12 + phụ cấp triệu ( thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn)

- Được xét tăng lương thường niên

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, các ngày lễ của phụ nữ và trẻ em....

- Thưởng tháng lương 13 (Trung bình 1 tháng lương)

- Thưởng Bonus, Extra dựa trên kết quả kinh doanh và sự đóng góp của nhân viên.

- Các loại thưởng đột xuất do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nào đó ngoài nội dung công việc đã thỏa thuận .

Thời gian làm việc : 8h-12h, 13h30-17h30 thứ 2 – 6. Thứ 7 : 8-12h.

Địa điểm làm việc : Agrex Tower, 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Máy Chủ Mạng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin