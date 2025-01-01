Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TÃ BỈM VIỆT SING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

● Theo dõi, tổng hợp doanh thu chi phí các dự án.

● Lập chứng từ thu- chi cho các khoản thanh toán của công ty đối với khách hàng, nhà

cung cấp và các khoản thanh toán nội bộ. Phản ánh vào các sổ sách liên quan đến

phần hành kế toán hàng ngày và đối chiếu với sổ quỹ

● Theo dõi tình hình Xuất Nhập Tồn Chi Tiết kho hàng hóa và giá vốn hàng nhập kho.

● Thực hiện kiểm kho thực tế định kỳ hàng Quý.

● Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của chứng từ

● Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác

● Thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Từ đó tư vấn cho BGĐ ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, có tuyển sinh viên vừa tốt nghiệp

● Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, xuất nhập

khẩu.

● Cẩn thận, chăm chỉ, sáng tạo trong công việc. Biết tự tổ chức, sắp xếp để thực hiện

công việc đúng thời hạn, đúng quy định.

● Có kiến thức kế toán tốt, kỹ năng tổng hợp, đối chiếu và phân tích số liệu

● Sử dụng tốt các phần mềm tin học, Words, Excel và phần mềm kế toán chuyên nghiệp

● Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TÃ BỈM VIỆT SING Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 8.000.000-13.000.000đ/tháng)

● Chế độ tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc.

● Thưởng lễ, tết, các ngày kỷ niệm hấp dẫn.

● Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định và nghỉ lễ, tết theo quy định nhà

nước.

● Môi trường làm việc thoải mái, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÃ BỈM VIỆT SING

