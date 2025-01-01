Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TÃ BỈM VIỆT SING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TÃ BỈM VIỆT SING
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
● Theo dõi, tổng hợp doanh thu chi phí các dự án.
● Lập chứng từ thu- chi cho các khoản thanh toán của công ty đối với khách hàng, nhà
cung cấp và các khoản thanh toán nội bộ. Phản ánh vào các sổ sách liên quan đến
phần hành kế toán hàng ngày và đối chiếu với sổ quỹ
● Theo dõi tình hình Xuất Nhập Tồn Chi Tiết kho hàng hóa và giá vốn hàng nhập kho.
● Thực hiện kiểm kho thực tế định kỳ hàng Quý.
● Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của chứng từ
● Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác
● Thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.
Từ đó tư vấn cho BGĐ ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, xuất nhập
khẩu.
● Cẩn thận, chăm chỉ, sáng tạo trong công việc. Biết tự tổ chức, sắp xếp để thực hiện
công việc đúng thời hạn, đúng quy định.
● Có kiến thức kế toán tốt, kỹ năng tổng hợp, đối chiếu và phân tích số liệu
● Sử dụng tốt các phần mềm tin học, Words, Excel và phần mềm kế toán chuyên nghiệp
● Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TÃ BỈM VIỆT SING Thì Được Hưởng Những Gì
● Chế độ tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc.
● Thưởng lễ, tết, các ngày kỷ niệm hấp dẫn.
● Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định và nghỉ lễ, tết theo quy định nhà
nước.
● Môi trường làm việc thoải mái, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÃ BỈM VIỆT SING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
