Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần Memon
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 228 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Quản lý thu chi nội bộ các CH, thực hiện các bút toán liên quan
Xuất nhập hàng hoá trên PM Nhanh
Theo dõi công nợ NCC
Kiểm soát hàng hoá trong kho hàng
Hỗ trợ kiểm kho định kỳ.
Và các công việc khác liên quan được phân công
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ sinh năm từ 1996-2002
Thành thạo excel, tiếp thu nhanh
Giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động
Nhanh nhẹn, chủ động làm việc.
Làm việc có trách nhiệm, nguyên tắc và chặt chẽ
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trên Pm nhanh, kiotviet và sàn TMĐT
Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng: 8tr-9tr
Phụ cấp: 500k/tháng
Đóng BHXH/BHSK sau tháng thử việc
Thưởng theo DS công ty sau 3 tháng chính thức
Được hưởng lương tháng T13, thưởng tết, sinh nhật, hiếu hỉ, các chế độ phúc lợi khác
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
