Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 228 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Quản lý thu chi nội bộ các CH, thực hiện các bút toán liên quan

Xuất nhập hàng hoá trên PM Nhanh

Theo dõi công nợ NCC

Kiểm soát hàng hoá trong kho hàng

Hỗ trợ kiểm kho định kỳ.

Và các công việc khác liên quan được phân công

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ sinh năm từ 1996-2002

Thành thạo excel, tiếp thu nhanh

Giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động

Nhanh nhẹn, chủ động làm việc.

Làm việc có trách nhiệm, nguyên tắc và chặt chẽ

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trên Pm nhanh, kiotviet và sàn TMĐT

Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8tr-9tr

Phụ cấp: 500k/tháng

Đóng BHXH/BHSK sau tháng thử việc

Thưởng theo DS công ty sau 3 tháng chính thức

Được hưởng lương tháng T13, thưởng tết, sinh nhật, hiếu hỉ, các chế độ phúc lợi khác

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin