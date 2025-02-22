Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SITC BONDEX VIỆT NAM LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà ITower, 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập và báo cáo thuế các báo cáo tháng, quý, năm theo quy định của luật thuế hiện hành;

- Đẩy dữ liệu từ hệ thống lô hàng sang hệ thống kế toán;

- Hạch toán các nghiệp vụ tài chính - kế toán phát sinh theo đúng quy định hiện hành;

- Chuẩn bị hồ sơ và dữ liệu hoàn thuế GTGT;

- Quản lý hệ thống tài liệu, sổ sách theo quy định nội bộ, hệ thống công ty;

- Kiểm tra/bổ sung/lưu trữ chứng từ hồ sơ lô hàng, hồ sơ ngân hàng;

- Xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến ngân hàng (khi có yêu cầu);

- Hỗ trợ công việc/ cung cấp hồ sơ cho kiểm toán viên, kiểm toán nội bộ doanh nghiệp, hồ sơ giải trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu;

- Cập nhật kịp thời các Luật, Quy định mới của Cục Thuế, Nhà Nước liên quan đến kế toán, thuế; - Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

- Tiếng Trung giao tiếp lưu loát

- Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên

Điểm cộng:

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty Logistics

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel; Power Point...

- Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và báo cáo tốt; Khéo léo trong giao tiếp và giải quyết vấn đề.

- Có trách nhiệm, nhiệt tình, hòa đồng, đam mê công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SITC BONDEX VIỆT NAM LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thương lượng

- Được đóng BHXH, BHYT,BHTN,... full lương đúng quy định và được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động (thai sản, ốm đau ...);

- Hưởng các chế độ phúc lợi Lễ, Tết, lương tháng 13, Bonus...

- Đi du lịch công ty, team building, khám sức khỏe thường niên.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

- Được hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8:00-17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SITC BONDEX VIỆT NAM LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.