Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 256/55 TX 25, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Theo dõi nhập liệu thu chi, báo cáo thu chi hàng ngày.
Theo dõi công nợ nhà cung cấp, tiến độ thu tiền từ khách hàng.
Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi, hạch toán, báo cáo thu chi, nhập xuất hàng hóa nội bộ và xuất hóa đơn
Tính lương và thanh toán lương cho nhân viên
Theo dõi, hoạch toán các chi phí nội bộ của Công ty
Làm báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công Ty
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22 - 27.
Độ tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan
Dưới 1 năm kinh nghiệm
Độ tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan
Dưới 1 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể.
Tăng lương mỗi năm theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
Được các khoảng phụ cấp, thưởng các ngày lễ
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
Được nghỉ lễ/Tết theo quy định Nhà nước.
Tăng lương mỗi năm theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
Được các khoảng phụ cấp, thưởng các ngày lễ
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
Được nghỉ lễ/Tết theo quy định Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT
