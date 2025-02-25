Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 256/55 TX 25, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi nhập liệu thu chi, báo cáo thu chi hàng ngày.

Theo dõi công nợ nhà cung cấp, tiến độ thu tiền từ khách hàng.

Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi, hạch toán, báo cáo thu chi, nhập xuất hàng hóa nội bộ và xuất hóa đơn

Tính lương và thanh toán lương cho nhân viên

Theo dõi, hoạch toán các chi phí nội bộ của Công ty

Làm báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công Ty

Độ tuổi: 22 - 27.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan

Dưới 1 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể.

Tăng lương mỗi năm theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Được các khoảng phụ cấp, thưởng các ngày lễ

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

Được nghỉ lễ/Tết theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

