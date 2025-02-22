Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ
- Hồ Chí Minh: 90 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Rà soát, kiểm tra các khoản chi, chi phí hoạt động hàng ngày.
- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa
- Tính giá thành sản phẩm.
- Đối chiếu doanh thu, công nợ, cùng các chi phí khác liên quan, nguyên vật liệu, chi phí quản lý.
- Tổng hợp các báo cáo hàng tuần, tháng, năm báo cáo của đơn vị để xác định lãi, lỗ.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp lại.
- Quản lý dữ liệu kế toán & chứng từ theo quy định.
- Tính lương & thưởng cho nhân sự.
- Làm các công việc phát sinh khác theo sự phân công cấp trên và BGĐ.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận và trung thực trong công việc.
- Có trách nhiệm cao trong công việc, tin học văn phòng thành tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cường độ cao.
Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ lễ, tết, sinh nhật theo quy định của công ty
- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động
- Cơ hội thăng tiến mở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
