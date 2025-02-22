Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 90 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

- Rà soát, kiểm tra các khoản chi, chi phí hoạt động hàng ngày.

- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

- Tính giá thành sản phẩm.

- Đối chiếu doanh thu, công nợ, cùng các chi phí khác liên quan, nguyên vật liệu, chi phí quản lý.

- Tổng hợp các báo cáo hàng tuần, tháng, năm báo cáo của đơn vị để xác định lãi, lỗ.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp lại.

- Quản lý dữ liệu kế toán & chứng từ theo quy định.

- Tính lương & thưởng cho nhân sự.

- Làm các công việc phát sinh khác theo sự phân công cấp trên và BGĐ.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận và trung thực trong công việc.

- Có trách nhiệm cao trong công việc, tin học văn phòng thành tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cường độ cao.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT sau thời gian thử việc

- Được hưởng các chế độ lễ, tết, sinh nhật theo quy định của công ty

- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động

- Cơ hội thăng tiến mở.

