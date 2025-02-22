Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH IDE Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công ty TNHH IDE Việt Nam - Toà nhà Green Hills, Lô 25, đường số 2, công viên phần mềm Quang Trung, Tô Ký, Quận 12.,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày.

Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán.

Theo dõi, quản lý các khoản thu chi, công nợ.

Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin