Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nghĩa Đại Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nghĩa Đại Phát
- Hồ Chí Minh:
- 1310 Đường 3/2, Phường 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện nhập / xuất kho
- Hạch toán nghiệp vụ nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc vào phần mềm kế toán
- Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách
- Quản lý, kiểm soát, lưu trữ chứng từ đầy đủ
- Theo dõi công nợ và xuất hóa đơn
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Làm việc tại 1310 đường 3/2, phường 2, quận 11
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm
- Thành thạo kỹ năng tin học: Word, Excel; phần mềm kế toán
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chi tiết
- Có khả năng phân tích, lập kế hoạch, báo cáo tốt…;
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nghĩa Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến không hạn chế;
- Tháng lương thứ 13; Xét tăng lương theo năng lực.
- Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (thai sản, ốm đau..)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nghĩa Đại Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
