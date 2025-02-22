Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nghĩa Đại Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1310 Đường 3/2, Phường 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện nhập / xuất kho

- Hạch toán nghiệp vụ nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc vào phần mềm kế toán

- Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách

- Quản lý, kiểm soát, lưu trữ chứng từ đầy đủ

- Theo dõi công nợ và xuất hóa đơn

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

- Làm việc tại 1310 đường 3/2, phường 2, quận 11

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tuổi: 22-35 - Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các ngành kế toán hoặc tương đương

- Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm

- Thành thạo kỹ năng tin học: Word, Excel; phần mềm kế toán

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chi tiết

- Có khả năng phân tích, lập kế hoạch, báo cáo tốt…;

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nghĩa Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8 - 10 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến không hạn chế;

- Tháng lương thứ 13; Xét tăng lương theo năng lực.

- Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (thai sản, ốm đau..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nghĩa Đại Phát

