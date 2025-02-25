Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 32 đường P, Panorama, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Theo dõi thu chi hàng ngày, theo dõi hàng hóa xuất nhập;
- Xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.
Xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.
- Đi ngân hàng đóng tiền
- Đóng bảo hiểm hàng tháng
- Tổng hợp báo cáo quý
- Chấm công, tính lương hàng tháng;
- Hỗ trợ kế toán trưởng hoàn thiện giấy tờ.
- Đi nhập hàng và điều phối hàng hóa theo chỉ định của cấp trên.
Thời gian làm việc: T2-T6 (9:00~18:00) (1 tháng làm việc 2 ngày thứ 7- Thay phiên)
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- 01 năm kinh nghiệm
01 năm kinh nghiệm
- Biết vi tính văn phòng
- Tốt nghiệp hệ Cao đẳng trở lên
- Có thể giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung là một lợi thế.
01 năm kinh nghiệm
- Biết vi tính văn phòng
- Tốt nghiệp hệ Cao đẳng trở lên
- Có thể giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: từ 7-9 triệu (kinh nghiệm tốt + ngoại ngữ có thể thương lượng thêm)
- Thời gian thử việc 1 tháng (hoặc không quá 60 ngày)
- Được đóng thuế, BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước.
- Cung cấp máy tính làm việc.
- Thời gian thử việc 1 tháng (hoặc không quá 60 ngày)
- Được đóng thuế, BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước.
- Cung cấp máy tính làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI