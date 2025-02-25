Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 32 đường P, Panorama, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Theo dõi thu chi hàng ngày, theo dõi hàng hóa xuất nhập;

- Xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.

- Đi ngân hàng đóng tiền

- Đóng bảo hiểm hàng tháng

- Tổng hợp báo cáo quý

- Chấm công, tính lương hàng tháng;

- Hỗ trợ kế toán trưởng hoàn thiện giấy tờ.

- Đi nhập hàng và điều phối hàng hóa theo chỉ định của cấp trên.

Thời gian làm việc: T2-T6 (9:00~18:00) (1 tháng làm việc 2 ngày thứ 7- Thay phiên)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 01 năm kinh nghiệm

- Biết vi tính văn phòng

- Tốt nghiệp hệ Cao đẳng trở lên

- Có thể giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 7-9 triệu (kinh nghiệm tốt + ngoại ngữ có thể thương lượng thêm)

- Thời gian thử việc 1 tháng (hoặc không quá 60 ngày)

- Được đóng thuế, BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước.

- Cung cấp máy tính làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.