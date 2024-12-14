Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Truyền thông Tương Tác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Nhập dữ liệu trên PM kế toán Misa

- Xuất hóa đơn GTGT

- Thanh toán các chi phí phát sinh và tập hợp chứng từ

- Đi giao dịch ngân hàng, Cơ quan

- Lập dự chi đầu tháng, báo cáo tiền hàng ngày gửi Cấp quản lý,

- Lập tờ khai, nộp thuế GTGT, TNCN Quý Báo cáo nội bộ

- Kiểm tra doanh thu trên PM bán hàng, lên báo cáo bán hàng.

- Đối chiếu số lượng hàng hóa với thủ kho.

- Kiểm kho sau khi lên xong báo cáo kho - bán hàng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính, hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm kế toán nội bộ

- Khả năng tập trung làm việc, nhập liệu số liệu chính xác, cẩn thận, chi tiết.

- Thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word,...).

Tại Công ty TNHH Truyền thông Tương Tác Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-9 triệu

- Lương tháng 13 và tăng lương theo hiệu quả công việc và chính sách của công ty

- Được công ty thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Tương Tác

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin