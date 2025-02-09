Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SALESIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để báo cáo thuế

Xuất hóa đơn bán ra, kiểm soát tình hình xuất hóa đơn hàng tháng

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Lưu trữ sổ sách, chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật

Quản lý công nợ phải thu, phải trả, thu chi tiền mặt.

Hạch toán kế toán, ghi chép và xử lý số liệu chi tiết và tổng hợp;

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chuẩn bị hồ sơ thầu các chứng từ liên quan kế toán

Phụ trách theo dõi chấm công, tính lương.

Báo cáo nội bộ hàng tuần, tháng, hàng quý

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Có kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực Kế toán ít nhất 1 năm

Am hiểu và luôn cập nhật các quy định pháp luật liên quan thuế. Am hiểu về hệ thống thuế Việt nam và giao dịch với cơ quan thuế

Trung thực, tin cậy và bảo mật thông tin công ty

Khả năng làm việc nhóm, tổ chức, quán xuyến và điềm tĩnh.Trách nhiệm và đề cao lợi ích công ty.

Tại CÔNG TY TNHH SALESIFY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 12 - 15 triệu, thưởng dựa trên đánh giá năng lực. Lương tháng 13

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 6)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết.

- Được xét tăng lương theo năng lực thực tế.

- Các Chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của nhà nước.

- Du lịch, team building định kỳ hằng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SALESIFY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin