Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SALESIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH SALESIFY
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để báo cáo thuế
Xuất hóa đơn bán ra, kiểm soát tình hình xuất hóa đơn hàng tháng
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Lưu trữ sổ sách, chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật
Quản lý công nợ phải thu, phải trả, thu chi tiền mặt.
Hạch toán kế toán, ghi chép và xử lý số liệu chi tiết và tổng hợp;
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chuẩn bị hồ sơ thầu các chứng từ liên quan kế toán
Phụ trách theo dõi chấm công, tính lương.
Báo cáo nội bộ hàng tuần, tháng, hàng quý
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực Kế toán ít nhất 1 năm
Am hiểu và luôn cập nhật các quy định pháp luật liên quan thuế. Am hiểu về hệ thống thuế Việt nam và giao dịch với cơ quan thuế
Trung thực, tin cậy và bảo mật thông tin công ty
Khả năng làm việc nhóm, tổ chức, quán xuyến và điềm tĩnh.Trách nhiệm và đề cao lợi ích công ty.
Tại CÔNG TY TNHH SALESIFY Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 6)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết.
- Được xét tăng lương theo năng lực thực tế.
- Các Chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của nhà nước.
- Du lịch, team building định kỳ hằng năm theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SALESIFY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI