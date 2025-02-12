Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN NGÀN LẺ MỘT ĐÊM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 61 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Phân tích, tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách sạn/nhà hàng.

Hỗ trợ kế toán trưởng trong các kỳ báo cáo tài chính.

Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên dụng (nếu có).

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán nội bộ.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản.

Thành thạo phần mềm Excel, Word.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khách sạn/nhà hàng.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN NGÀN LẺ MỘT ĐÊM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Hỗ trợ phụ cấp ăn uống hàng tháng.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và phát triển bản thân.

- Nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN NGÀN LẺ MỘT ĐÊM

