Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 12 Triệu

1. Quản lý sổ sách, kế toán nội bộ + Báo Cáo (Quy mô 5-7 nhân sự)

- Ghi chép, hạch toán các khoản thu chi hàng ngày của công ty.

- Cập nhật thông tin liên quan đến hóa đơn, chứng từ, lập phiếu thu chi, và quản lý quỹ tiền mặt.

- Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh + Lưu chuyển tiền tệ

2. Theo dõi, phân tích và cân đối chi phí hợp lý của các bộ phận liên quan

3. Quản lý công nợ:

- Theo dõi các khoản phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp

- Kế hoạch thanh toán và thu hồi công nợ để tránh tình trạng nợ xấu

4. Kiểm tra + theo dõi xuất nhập tồn của hàng hóa, Kiểm tra đơn hàng thực hiện xuất hàng theo đúng mã hàng hóa, cân đối kho để lên đơn hàng NCC + xử lý hàng bảo hành

5. Tính lương + BHXH

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành tài chính kế toán trở lên.

Biết về Thuế

Sử dụng thành thạo excel, biết báo cáo tài chính

Ưu tiên ứng viên mong muốn gắn bó lâu dài.

Trung thực, trách nhiệm, tận tâm

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán của cùng một công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12.000.000đ (Hoặc thoả thuận theo năng lực). Thử việc 85%

Lương cơ bản: 12.000.000đ

Xét tăng lương 6 tháng/1 lần.

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Nghỉ chủ nhật và ngày lễ tết theo quy định nhà nước.

Làm trên 1 năm được hưởng lương tháng 13, mỗi tháng 1 ngày phép

Được tham gia các hoạt động như du lịch, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin