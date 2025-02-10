Tuyển Kế toán nội bộ công ty tnhh du mục làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 Chế Lan Viên, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng

Theo dõi tính chiết khấu cho khách hàng ( nếu có) Lập phiếu thu - chi và thực hiện thu chi

Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán

Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng thông qua các chứng từ ghi sổ Quản lý tiền của doanh nghiệp tại ngân hàng

Lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán

Soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động

Tính lương, thanh toán lương cho người lao động

Quản lý và theo dõi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Tổng hợp doanh thu bán hàng hàng ngày, lập báo cáo bán hàng, báo cáo dòng tiền Đối chiếu với thủ kho về số lượng hàng hóa xuất - tồn vào cuối ngày

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính: Nữ - Độ tuổi : Sinh 1994 trở lại

Ưu tiên : Có ngoại hình

Tự tin, năng động, chăm chỉ, nhiệt tình và thích làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Chuyên ngành kế toán ( Kinh nghiệm 1 năm trở lên )

Tại công ty tnhh du mục Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thoả Thuận Khi Phỏng Vấn tối thiểu từ 8tr+ pc

Chế độ BHXH đóng nguyên lương theo quy định của Công ty

Đi du lịch hàng năm (nếu có)

Phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh du mục

