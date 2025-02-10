Tuyển Kế toán nội bộ công ty tnhh du mục làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại công ty tnhh du mục
- Hồ Chí Minh: 25 Chế Lan Viên, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng
Theo dõi tính chiết khấu cho khách hàng ( nếu có) Lập phiếu thu - chi và thực hiện thu chi
Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán
Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng thông qua các chứng từ ghi sổ Quản lý tiền của doanh nghiệp tại ngân hàng
Lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán
Soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động
Tính lương, thanh toán lương cho người lao động
Quản lý và theo dõi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
Tổng hợp doanh thu bán hàng hàng ngày, lập báo cáo bán hàng, báo cáo dòng tiền Đối chiếu với thủ kho về số lượng hàng hóa xuất - tồn vào cuối ngày
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên : Có ngoại hình
Tự tin, năng động, chăm chỉ, nhiệt tình và thích làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Chuyên ngành kế toán ( Kinh nghiệm 1 năm trở lên )
Tại công ty tnhh du mục Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH đóng nguyên lương theo quy định của Công ty
Đi du lịch hàng năm (nếu có)
Phép năm 12 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh du mục
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
