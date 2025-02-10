Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Gara20 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 238 Khánh Hội Phường 6 quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Lập kế hoạch, dự toán chi phí thanh toán định kỳ.

- Thực hiện các giao dịch ngân hàng (tại quầy – trực tuyến).

- Theo dõi, quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

- Theo dõi, xuất hóa đơn GTGT trên các sàn thương mại điện tử, khách lẻ.

- Soạn hợp đồng lao động nội bộ.

- Báo tăng, báo giảm, báo cáo tình hình sử dụng lao động và giải quyết các chế độ bảo hiểm cho NLĐ.

- Lưu trữ hồ sơ nhân sự, khách hàng, nhà cung cấp theo quy định.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: dưới 35 tuổi.

-Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

-Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

-Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán: Misa amis, Cloudify,…

-Có kinh nghiệm xuất hóa đơn GTGT, máy tính tiền, …

-Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

-Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Gara20 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10tr-13tr (Tùy năng lực)

-Các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty.

-Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

-Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến tốt.

-Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (Mỗi tháng làm việc hai ngày T7).

(Mỗi tháng làm việc hai ngày T7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gara20

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin