Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 31 đường số 30, KP5, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Tạo mã hàng hóa (Hoặc kế thừa mã hàng của NCC)

Lập chứng từ mua hàng, ktra hàng hóa và nhập kho hàng hóa khi hàng về

Lập phiếu thanh toán tiền mua hàng cho NCC

Lập phiếu xuất kho trả lại hàng cho NCC

Lập phiếu thu tiền NCC trả lại tiền do trả lại hàng

Kiểm tra hàng tồn kho hàng ngày

Điều chuyển hàng từ trụ sở vào chi nhánh, báo mã hàng cho chi nhánh

Đối chiếu hàng hóa với thủ kho, giao vận

Làm việc với NCC để lấy hóa đơn mua hàng, cập nhật thông tin hàng hóa lên file NXT

Đối chiếu công nợ NCC - Làm thanh toán cho NCC

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ chuyên ngành Kế toán trở lên

Có tối thiểu ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Kế toán bán hàng/ Nội bộ hoặc tương đương

Sử dụng Word, Excel thành thạo

Biết sử dụng phần mềm CRM và AMIS.

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.

Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch

Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch...

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...

Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển

