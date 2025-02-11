Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH MTV Hiệp Thuận Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3d Trần Phú, phường 4, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH MTV Hiệp Thuận Phát chuyên phân phối và nhập khẩu chính hãng từ Australia các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, sữa bột và bột ăn dặm

Nơi làm việc: 3d Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8g - 11g30 , 13g - 17g30

Thứ 7: 8g - 11g30

– Nhận, kiểm tra hóa đơn, chi phí chứng từ đầu vào

– Kiểm tra, rà soát báo cáo chứng từ thu chi 2 miền

– Kiểm tra, đề xuất thanh toán các khoản chi phí công tác. Thu, chi nội bộ.

– Kiểm tra đối chiếu số liệu với kế toán bán hàng

– Đăng ký các chương trình khuyến mãi, tính chiết khấu.

– Nhập liệu vào phần mềm

– Thực hiện các công việc khác khi cấp trên giao

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

– Kinh nghiệm: có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

– Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, Misa

– Cần mẫn ,cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

– Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc

– Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

– Muốn gắn kết lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH MTV Hiệp Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hiệp Thuận Phát

