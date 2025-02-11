Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Metascent Metascent Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 218 Bùi Tán Hán, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý quỹ tiền mặt, cập nhật thu- chi, tồn quỹ hàng ngày.

- Theo dõi và cập nhật công nợ phải thu, phải trả.

- Tiếp nhận yêu cầu mua nguyên liệu, bao bì, dụng cụ từ các bộ phận, làm bảng dự trù chi phí, trình duyệt và thực hiện thu mua giao dịch với nhà cung cấp.

- Lập uỷ nhiệm chi ngân hàng.

- Lập, quản lý hoá đơn đầu ra, đầu vào.

- Lưu trữ hồ sơ và chứng từ

- Đặt xe, gửi thư và giao dịch với ngân hàng

- Hỗ trợ một số in ấn bao bì, tem nhãn đơn giản.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ (ưu tiên từng làm việc trong ngành mỹ phẩm).

• Thành thạo excel.

• Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Kế toán hoặc Tài chính.

• Trung thực, nhanh nhẹn, chủ động.

Tại Công Ty TNHH Metascent Metascent Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 8-10tr.

• Chế độ phúc lợi hấp dẫn.

• Hưởng bảo hiểm và nghỉ phép năm đầy đủ.

• Môi trường làm việc năng động.

• Được hướng dẫn, đào tạo khi nhận việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Metascent Metascent Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin