Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
- Hà Nội: Toà Vinhome West Point
- Phạm Hùng
- Mễ Trì
- Nam Từ Liêm
- Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty
Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán
Đối soát hóa đơn bộ phận Marketing
Tính doanh số cho bộ phận Sale và bộ phận Marketing
Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ
Kiểm tra công nợ
Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng
Lập chứng từ xuất nhập, nhập - xuất hàng căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng
Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT
Lập các báo cáo tài chính nội bộ theo yêu cầu quản trị ̣̣̣(BCTC theo tháng,...)
Làm việc trên phần mềm MISA
Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 6 tháng kinh nghiệm trở lên là một lợi thế
Có trách nhiệm trong công việc
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận chủ động trong công việc
Độ tuổi nam nữ từ 2001 - 1985
Sử dụng Excel google sheet tốt và phần mềm Misa
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH sau 3 tháng & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Làm việc: 8h00 - 17h30, Từ Thứ 2 - Sáng Thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật
Môi trường hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
