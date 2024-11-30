Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Vinhome West Point - Phạm Hùng - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán

Đối soát hóa đơn bộ phận Marketing

Tính doanh số cho bộ phận Sale và bộ phận Marketing

Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ

Kiểm tra công nợ

Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng

Lập chứng từ xuất nhập, nhập - xuất hàng căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng

Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT

Lập các báo cáo tài chính nội bộ theo yêu cầu quản trị ̣̣̣(BCTC theo tháng,...)

Làm việc trên phần mềm MISA

Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Có 6 tháng kinh nghiệm trở lên là một lợi thế

Có trách nhiệm trong công việc

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận chủ động trong công việc

Độ tuổi nam nữ từ 2001 - 1985

Sử dụng Excel google sheet tốt và phần mềm Misa

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp

Chỗ gửi xe free

Được đóng BHXH sau 3 tháng & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Làm việc: 8h00 - 17h30, Từ Thứ 2 - Sáng Thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật

Môi trường hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

