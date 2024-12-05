Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 118 ngõ 94 Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quản lý thu chi, công nợ, quỹ tiền mặt.
Lập báo cáo tài chính nội bộ, theo dõi hóa đơn, chứng từ.
Mua sắm trang thiết bị, máy móc, phụ tùng và nguyên vật liệu.
Thực hiện các công việc kế toán và hành chính

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm MISA, thành thạo Excel.
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 - 10 triệu/tháng.
7 - 10 triệu/tháng
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH theo quy định của Luật lao động
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 118 ngõ 94 Thượng Thanh, Long Biên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

