Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 118 ngõ 94 Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Quản lý thu chi, công nợ, quỹ tiền mặt.

Lập báo cáo tài chính nội bộ, theo dõi hóa đơn, chứng từ.

Mua sắm trang thiết bị, máy móc, phụ tùng và nguyên vật liệu.

Thực hiện các công việc kế toán và hành chính

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm MISA, thành thạo Excel.

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 - 10 triệu/tháng.

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH theo quy định của Luật lao động

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO

