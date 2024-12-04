Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lk01
- 11 khu đô thị An Hưng
- Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Theo dõi thu chi, nhập xuất tồn vật liệu
Xuất hoá đơn
Chấm công, tính lương nhân viên
Soạn hợp đồng, các văn bản khác
Giao dịch ngân hàng
Các công việc khác theo phân công của Giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 23-30 tuổi
Ưu tiên tốt nghiệp Ngân hàng, tài chính, khối ngành kinh tế
Sử dụng cơ bản word, excel
Chăm chỉ, cẩn thận, gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-12 triệu đồng
Được thưởng lương tháng thứ 13, các ngày nghỉ lễ, Tết
Các chế độ khác theo quy định của PL
Môi trường làm việc trẻ, năng động, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN
