Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lk01 - 11 khu đô thị An Hưng - Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kế toán nội bộ

Theo dõi thu chi, nhập xuất tồn vật liệu

Xuất hoá đơn

Chấm công, tính lương nhân viên

Soạn hợp đồng, các văn bản khác

Giao dịch ngân hàng

Các công việc khác theo phân công của Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ từ 23-30 tuổi

Ưu tiên tốt nghiệp Ngân hàng, tài chính, khối ngành kinh tế

Sử dụng cơ bản word, excel

Chăm chỉ, cẩn thận, gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-12 triệu đồng

Được thưởng lương tháng thứ 13, các ngày nghỉ lễ, Tết

Các chế độ khác theo quy định của PL

Môi trường làm việc trẻ, năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN

